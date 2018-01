HDI Seguros devolve carro com problemas e reconhece perda total

O carro de Priscila e João Vianez foi parcialmente incendiado em junho quando um transformador caiu de um poste em cima do automóvel. Os leitores acionaram a HDI Seguros, que demorou para consertar o veículo e o entregou com problemas.

Em resposta, a HDI Seguros aceitou considerar o caso como perda total e se comprometeu a indenizar integralmente o casal.

Reclamação dos leitores: “No dia 26 de junho, fui a uma festa com meu esposo. Um transformador estourou e caiu no nosso carro. Estourou o teto solar, caiu no banco e iniciou um incêndio! O porteiro do prédio em frente quebrou um dos vidros e apagou o fogo. No mesmo dia ligamos para HDI e, com um guincho, entregamos o nosso carro. Desde então, temos sido pessimamente atendidos! A HDI não nos fornecia números de protocolo para nossas reclamações, dizia nos dar retorno em dois dias e nunca nos deu qualquer retorno; jogava a culpa dos atrasos para a oficina. Por fim, meu esposo optou pela montagem do carro mesmo sem o teto e sem o vidro. No entanto, além dos danos que não existiam, todas as pequenas frestas estão ainda brancas com os resquícios do extintor e, com vários danos previamente inexistentes, e ele nos foi devolvido com um remendo no teto e na lateral. E a HDI, que antes colocava a culpa na oficina, segue dizendo que a culpa é da Fiat por não fornecer a peça. Mas não pagamos a Fiat, pagamos a HDI, e ela que precisa nos dar uma solução urgentemente!”

Resposta da empresa: “A HDI Seguros informa que o veículo foi caracterizado como indenização integral. Sendo assim, a companhia enviou a relação de documentos necessários para continuidade do processo para os e-mails dos clientes. A seguradora esclarece, ainda, que já foi realizado o contato com o sr. João Vianez e que o mesmo já deixou o veículo na oficina. Devido ao processo, a companhia prorrogou o serviço de carro reserva por sete dias.”

