Há 1 ano as calçadas do Brás foram destruídas

O serviço é lento, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Quero saber quando as calçadas da Rua do Gasômetro, no Brás, serão refeitas. Elas estão destruídas e há dias o lixo se acumula. Há 1 ano quebraram os passeios para obras de modernização, mas não arrumaram nada. Déborah do Vale / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que retomou as obras da Rua do Gasômetro em junho de 2013, que estão em andamento desde 2011, no entanto, houve diversas interrupções para as readequações do projeto e para a remoção de redes subterrâneas. A meta é concluir as obras no primeiro semestre de 2014.

Fotos: Déborah do Vale