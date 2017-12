Grade de proteção de passarela na zona norte está quebrada

A Prefeitura ficou 2 meses sem fazer nada, reclama o leitor

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: Faz 2 meses que a passarela usada para atravessar o córrego que corta a Av Engenheiro Caetano Álvares com a Marginal do Tietê está com a grade quebrada. A situação é muito perigosa, pois traz riscos aos pedestres, principalmente a crianças e idosos . A Prefeitura nem sinaliza o local para evitar algum acidente mais grave. Tiago Queiroz Luciano / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Casa Verde informa que já fez o conserto do gradil do córrego localizado na esquina da avenida Engenheiro Caetano Álvares com a Marginal do Tiete.

Réplica: Confirmo que o serviço foi feito, mas só após o envio da reclamação ao jornal.

Foto: Tiago Queiroz Luciano