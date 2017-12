SP registra 300 golpes virtuais por mês

Só na delegacia especializada no tema na capital, média é de mil inquéritos por mês*

Tentativa de fraude. Luciana V. Loew notou que pedido não era de funcionário de banco.

O aumento de transações comerciais feitas pela internet e de usuários de redes sociais acaba oferecendo um maior número de vítimas e de chances a quem pratica golpes pela internet. Qualquer descuido como um antivírus desatualizado, cliques em sites ou links desconhecidos ou que ofereçam alguma vulnerabilidade podem fazer com que você se torne mais uma vítima de golpe virtual.

Segundo o Relatório anual de Ameaças à Segurança na Internet divulgado neste ano pela Symantec Security, mais de 552 milhões de identidades foram expostas no mundo por meio de violações em 2013. O prejuízo mundial causado pelos cybercrimes foi de US$ 113 bilhões no ano passado. No Brasil, a perda chegou a US$ 8 bilhões. Outro dado preocupante é que a cada 8 sites legítimos, 1 apresenta vulnerabilidade crítica, facilitando a ação de criminosos.

Para o Brasil não há dados oficiais sobre esse tipo de crime. Mas, em São Paulo, em média são 300 casos por mês registrados na 4.ª Delegacia de Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos da capital e mil inquéritos policiais em andamento, segundo explicou o delegado titular Ronaldo Tossunian. “Esse número não diminui e, como não há registro oficial em São Paulo e acredito nem no Brasil, a quantidade deve ser bem maior, se considerado o aumento de fraudes bancárias”, disse. “Desses mil inquéritos, chega-se à autoria em 30% a 50% dos casos.”

Ou o estelionatário usa mecanismos como envio e-mails com vírus e links falsos (phishiscam) ou a própria vítima acaba passando informações ao entrar num site falso e digitar seus dados, como o CPF e dados do cartão de crédito, diz Tossunian. Os crimes mais comuns, relata, são furto de dinheiro da conta corrente; de crédito no pag seguro; de milhas de companhia aéreas; do dinheiro da conta bancária. Há ainda os crimes contra a honra, como ofensa, injúria e difamação.

Redes sociais. Apesar de essa prática não ser tão comum nas redes sociais, como relatou o delegado, a publicitária Luciana V. D. Loew, de 34 anos, sofreu tentativa de fraude ao entrar numa página oficial do Banco Santander no Facebook para postar uma reclamação.

“Logo alguém dizendo ser do Santander enviou mensagem privada, pedindo para eu relatar o problema e passar o número de meu telefone, da agência e os dados do meu cartão de crédito.” Luciana desconfiou das solicitações e respondeu que denunciaria o suposto funcionário do banco à polícia. “O contato desapareceu”, diz.

Para alertar seus amigos desse golpe,Luciana postou o que lhe acontecera no seu perfil do Facebook. “Fiquei muito assustada, porque é muito fácil cair nessa armadilha. Imaginei minha mãe e ela teria caído facilmente, postando seus dados”.

Ao ser questionado sobre o problema, o Santander respondeu que “monitora todas as menções direcionadas à instituição e interage com o consumidor sempre que necessário”. O banco acrescentou ainda que nunca solicita senhas, número completo do cartão e códigos de segurança.

Roubo de identidade. Outro crime comum na internet é o roubo de identidade, problema enfrentado pelo vendedor Vinicius Cavalini, de 36 anos. Seu perfil no Instagram usado para postar fotos da cidade de São Paulo e com mais de mil seguidores, foi hackeado há dois meses. Um dos seguidores enviou um arquivo que Cavalini acredita ter sido o meio usado para roubar seus dados.

“Abri o arquivo e desde então não consigo usar o Instagram, o WhatsApp, o Facebook ou e-mail. Usam os meus perfis para fazer comentários indevidos, criar aplicativos, e não posso fazer nada. Quando tentei criar outro e-mail, minha conta foi rastreada.” Cavalini registrou Boletim de Ocorrência e aguarda uma solução para o problema.

Segundo o advogado Franco M. Brugioni, especialista em Direito do Consumidor e Civil, para evitar ser vítima de fraude, é preciso manter um antivírus ativo; tomar cuidado ao usar outro computador para acessar a conta do banco. “É preciso levar em conta que órgãos oficiais, como o SPC Serasa, a Polícia Federal e a Receita não enviam e-mail. Geralmente as mensagens visam a instalar algum programa ou vírus para pegar os dados do usuário”, diz. Outro cuidado, alerta, é com compras feitas pela internet. “É preciso conhecer o site e a política de privacidade oferecida por ele, pois o cartão de crédito pode ser clonado.”

*matéria originalmente publicada na versão impressa de O Estado de S. Paulo, em 15/12

