GOL não pode cobrar taxa automática para menores de idade

Multa por descumprimento é de R$ 10 mil diários

A companhia aérea GOL foi obrigada pela Justiça a oferecer ao consumidor a opção de compra de bilhete para menor de idade que viaja acompanhado sem cobrança de taxa de embarque. A opção até então oferecida para quem adquirisse o bilhete era automática – apenas para menores desacompanhados – e as taxas cobradas variavam de R$ 100 para voos domésticos a US$ 75 para voos internacionais.

A multa diária pelo descumprimento é de R$ 10 mil, de acordo com a decisão do juiz da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Santa Catarina (SC) favorável à ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina há um mês.

A companhia aérea foi condenada ainda a indenizar todos os consumidores lesados pelo pagamento indevido e que não foram ressarcidos.

A ação entende como abusiva a prática de cobrança automática e obrigatória de taxa para menor desacompanhado na compra de passagens pela internet.

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a devolução da quantia cobrada indevidamente deveria ser em dobro, como previsto no artigo 42 do parágrafo único Código de Defesa do Consumidor (CDC), e não do valor simples cobrado, como determinado pelo juiz.

Outro lado. Questionada desde ontem pelo Blog Seus Direitos, a Gol não se manifestou.