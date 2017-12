GM terá de indenizar consumidor que comprou carro usado com defeito

Marca da empresa foi veiculada em publicidade de concessionária que garantia a inspeção de peças e a qualidade do produto

A General Motors terá de indenizar um consumidor que comprou um carro seminovo com problemas em uma concessionária da marca em São Paulo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou a condenação em 2.ª instância contra a montadora. A Corte entendeu que o cliente confiou na publicidade da empresa, mas acabou enfrentando diversos transtornos com o seu veículo.

De acordo com o processo, o consumidor comprou o carro confiando na propaganda que dizia: “Os únicos seminovos com o aval da GM e mais de 110 itens inspecionados.” O veículo apresentou problemas e teve de ser trocado, o que não resolveu a situação. O cliente, então, ingressou com uma ação judicial pedindo indenização por danos morais e materiais no ano de 2003.

Em primeiro grau, a concessionária e a montadora foram condenadas solidariamente a devolver as quantias pagas e a reembolsar todas as despesas efetuadas, com correção monetária e juros. A indenização por dano moral foi estipulada em R$ 15.990.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por entender que a GM deu aval à garantia dos seminovos comercializados pela concessionária. Segundo o TJ, houve responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

No recurso apresentado ao STJ, a GM alegou que o chamado programa “Siga”, do qual a concessionária faz parte, não se relaciona a nenhuma garantia inerente aos veículos usados, mas apenas qualifica as condições das concessionárias quanto a instalações, disponibilidade de recursos financeiros e capacidade empresarial. Disse que jamais vistoriou ou certificou as condições dos veículos postos à venda, o que seria de inteira responsabilidade da concessionária.

Oferta. Ao examinar o recurso, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, observou que a responsabilidade das rés vem da oferta veiculada por meio da publicidade. Segundo ele, a informação afeta a essência do negócio, pois integra o conteúdo do contrato e, se falha, representa vício na qualidade do produto ou serviço oferecido. O ministro também observou que quando o fornecedor anuncia, a publicidade deve refletir fielmente a realidade.

Salomão constatou que a GM teve participação no informe publicitário, razão pela qual não é possível afastar a solidariedade diante da oferta veiculada. Ele assegurou que se trata de jurisprudência consagrada no STJ, que reconhece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que venham a se beneficiar da cadeia de fornecimento, seja pela utilização da marca, seja por fazer parte da publicidade.

O ministro entendeu que o slogan “Siga – os únicos seminovos com aval da Chevrolet” levou o consumidor a acreditar que os automóveis seminovos daquela revenda seriam de excelente procedência, justamente porque inspecionados pela GM. Se a mensagem não é clara, prevalece a aparência, ou seja, aquilo que o consumidor mediano compreende – segundo explicou o relator em seu voto.

A Quarta Turma confirmou que a responsabilidade é objetiva, por não haver correspondência do produto com a expectativa gerada pela oferta veiculada. Conforme concluiu o ministro Salomão, “ao agregar o seu ‘carimbo’ de excelência aos veículos seminovos anunciados, a GM acabou por atrair a solidariedade pela oferta do produto/serviço e o ônus de fornecer a qualidade legitimamente esperada pelo consumidor.”

A reportagem do Estado não conseguiu contatar a assessoria de imprensa da GM no início da tarde desta quinta-feira, 7, para que a decisão do STJ fosse comentada.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do STJ