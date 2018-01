Galeria de esgoto de Pirituba está obstruída

“Se chover mais forte, o córrego transborda e casas vizinhas vão ser inundadas”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Cansei de pedir a limpeza e a desobstrução das manilhas que passam por baixo da Rua Prof. Malta Machado, em Pirituba. O problema é que essa galeria possui bueiros e duas manilhas, por onde corre o esgoto e uma delas está totalmente bloqueada. A outra está com apenas 10% da sua capacidade livre. É só cair uma chuva mais forte para que o córrego transborde e invada as casas vizinhas. Sergio Molena / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pirituba/Jaraguá informa que no dia 31/10 o Caminhão Hidrojato da Subprefeitura fez uma sucção no canal e houve a desobstrução parcial das manilhas existentes.

Foto: Sergio Molena