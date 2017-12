Furto no estacionamento do Shopping Pátio Paulista causa transtorno a consumidor

Daniel Borges decidiu jantar no Shopping Pátio Paulista após voltar do aeroporto e deixou o carro cheio de bagagem no estacionamento. Algumas horas depois, foi surpreendido ao notar que seus pertences haviam sido furtados do veículo.

Consumidor tem transtorno após carro ser roubado em estacionamento. Foto: Pixabay

O estabelecimento se negou a reembolsar o consumidor mesmo após Borges registrar Boletim de Ocorrência e documentar toda a situação. De acordo com o Procon, empresas com estacionamentos para 50 carros ou mais são obrigadas a manter seguro contra furtos e roubos.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Shopping Pátio Paulista afirmou apenas que está mantendo contato com o cliente para solucionar o problema.

Reclamação do leitor: “No dia no dia 9 de junho, eu e minha esposa fomos assaltados no Shopping Pátio Paulista. Chegamos no Shopping às 18h06 com mala de viagem, mochila no carro com pertences de mais de 3 meses. Às 20h30, pagamos o estacionamento e quando chegamos no carro, a fechadura estava estourada e o carro, com o alarme desligado e sem nenhuma das coisas dentro. Após horas preenchendo papelada, acompanhando todo o processo burocrático do shopping, fazendo B.O., eles disseram que nos retornariam. Após um mês, eles cancelaram uma reunião que estava agendada e disseram que o nosso caso foi encerrado e que não irão nos ressarcir em absolutamente em nada.”

Resposta do Procon: “Na cidade de São Paulo, a Lei 15.200/2010 determina a obrigatoriedade de cobertura de seguro contra furto ou roubo nos shoppings centers, lojas de departamentos, supermercados e outras empresas que operam com estacionamentos, com número superior a 50 (cinquenta) vagas. O consumidor que teve seu veículo furtado, roubado ou danificado deve guardar todos os comprovantes de uso do estacionamento, inclusive nota fiscal, ou ticket referente a compras, que comprovem que ele esteve no estabelecimento. Deve, também, registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima.”

Resposta da empresa: “Em relação ao incidente reportado, diante dos relatos de suposta subtração de bens deixados no interior de um veículo em sua área de estacionamento, o Shopping Pátio Paulista vem se aprofundando na apuração do ocorrido, já tendo descartado a hipótese de assalto. De qualquer modo, informa que está mantendo contato com o cliente, de modo que o assunto possa ser tratado de forma pessoal e direta. O Shopping Pátio Paulista reitera o seu compromisso de prestar um serviço de qualidade, garantindo todo o conforto e segurança, em estrito cumprimento da legislação vigente e em absoluto respeito aos seus clientes e frequentadores.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.