Furto dentro do avião da TAM

“Não concordo com os procedimentos dessa companhia”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 21/6 tive meu Tablet roubado do meu colo num voo da TAM. A aeronave estava estava lotada e esperei um tempo para me levantar. Durante esse período eu cochilei alguns minutos e quando acordei dei por falta do meu Tabelt. Avisei a tripulação e na mesma hora começamos a procurar, mas não o encontrei. Fui até um posto policial dentro do aeroporto e fiz um B.O. relatando o caso. Abri um protocolo no SAC da TAM e relatei o caso. A companhia respondeu que agiam dentro das normas e não poderiam fazer nada, nem me indenizar pelo roubo do aparelho dentro da aeronave. Um absurdo! Além prejuízo material o aparelho era meu instrumento de trabalho. A TAM não trata bem os seus clientes. Marcos Vinicius / São Paulo

Resposta: A TAM Linhas Aéreas informa que entrou em contato com o cliente para esclarecer sobre o ocorrido. A companhia ressalta que os comissários de bordo orientam os passageiros sobre o local mais apropriado para acomodarem sua bagagem de mão, a fim de evitar imprevistos. A empresa lamenta o ocorrido, mas ressalta que pertences de mão são responsabilidade do cliente.

Réplica do leitor: O problema não foi solucionado. A TAM insiste em dizer que bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro. Sou cliente dessa companhia e tive o meu instrumento de trabalho roubado de cima do meu colo e dentro da aeronave. Além disso não tive nenhuma orientação do comissário em relação so cuidados com os pertences. Acho um absurdo esse tipo de tratamento.