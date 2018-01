Consumidor reclama de mau funcionamento de ar-condicionado

Reclamação do leitor: Venho através desta informar que temos um ar-condicionado em garantia, onde não está funcionando refrigeração, isto na transição para resfriamento. Notifiquei também a mau atendimento na assistência técnica, onde estive com minha esposa e filho e tivemos o desconforto do atendimento. Levamos duas vezes e o problema persiste e o que ouvi hoje da empresa que está normal. Este aparelho está em nosso consultório onde atendemos crianças especiais com autismo, compramos na garantia de resfriamento e neste momento de forte calor estamos sem aparelho e a postura é para retirar, mas não vou pois o problema como informei persiste. Desejo receber o aparelho como adquiri e estava resfriando. /Reginaldo Amaral dos Santos – São Paulo

Resposta da Delonghi: Refente ao caso do Sr. Reginaldo dos Santos, seu ar condicionado foi analisado pelo Posto Fax Review sob a OS 39272653 e conforme a avaliação técnica após os testes realizados, foi constatado que o equipamento não possui nenhuma falha funcional.

O consumidor foi orientado pelo fabricante e pelo posto autorizado que o produto possui o sistema ar-ar de 12.000 BTU de capacidade e portanto devem climatizar um cômodo que tenha necessidade térmica condizente com sua capacidade em BTU.

Nos ambientes onde a carga térmica do ambiente é maior do que a carga térmica que o condicionador de ar consegue suprir, o condicionador proporcionará um conforto térmico atingindo a temperatura de conforto entre 23º à 27º. Talvez a necessidade térmica do ambiente do consumidor é superior a capacidade que o produto pode lhe oferecer. Continuamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Comentário do leitor: Lamentável a postura da fabricante, mas espero resolver e vamos até o fim, chega de empresas sempre sair ganhando dos consumidores, vou até o fim desse tema. E se você verificar sempre estou fazendo minha parte como cidadão, e não concordando com serviços prestados. Compreendo a justificativa e especificações do produto. Usei-o por aproximadamente um ano no mesmo ambiente e os resultados eram satisfatórios, por isso conheço a propriedade e eficácia do produto. Porém, a qualidade e potência do equipamento (talvez o gerador, não sei dizer) está mais fraca, não funcionando mais com a eficácia que era de início.

Minha queixa é essa, o produto funciona no meu estabelecimento porque o usei por um bom tempo e gostei, porém agora algo aconteceu que diminuiu sua potência e não mais funciona com a qualidade de antes, por isso foi levado a assistência. Me parece que lá eles só ligam e veem que está tudo funcionando, e está! Não disse que estava quebrado. Sem contar com o desrespeito do atendimento e da falta de paciência em escutar minha queixa para sim fazer um trabalho efetivo. O técnico queria que déssemos o nome do problema, onde não funciona, e não entende que nossa queixa não é de algo quebrado e sim de uma potência que diminui, sei dizer, pois usei o produto e conheço sua potência.