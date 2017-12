Fraude em resgate de milhas prejudica cliente da Azul

Fernando Matielo percebeu que tinha 123 mil pontos a menos em seu programa de milhas, e que eles foram utilizados para comprar uma passagem de Belém para Manaus. No entanto, ele não sabe do que se trata esse resgate e nunca visitou essa região.

Em resposta, a Azul informou que entrou em contato com o leitor para esclarecer a situação. Matielo afirmou que a empresa identificou uma fraude e devolveu os pontos a ele.

Reclamação do leitor: “Ao consultar meu saldo de pontos no programa Tudo Azul, que acumulo há mais de um ano, fui surpreendido com um resgate de 123 mil pontos, de passagem para o trajeto Belém/Manaus. Moro no Estado de São Paulo e nunca conheci o Norte do País. Liguei para a Azul, declarei que não reconhecia aquele resgate, e a atendente informou que estava encaminhando para o setor antifraude na Azul. Até o momento não tive nenhum retorno da empresa.”

Resposta da empresa: “A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que entrou em contato com o Cliente Fernando Matielo para prestar os devidos esclarecimentos e o caso foi solucionado.”

Comentário do leitor: “Recebi uma ligação da Azul dizendo que foi encontrada uma fraude no resgate dos meus pontos, e que já retornaram os pontos resgatados à minha conta.”

