Fotos mostram serviço malfeito

Cansei de reclamar na Prefeitura para conseguir alguma solução, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: A calçada da Rua Pará, na esquina com Rua Amazonas, está danificada por conta das raízes de uma árvore do local, que de tempos em tempos quebra o passeio. Desde julho cobro da prefeitura o conserto, mas até hoje ninguém fez nada. A prefeitura enviou um caminhão para retirar os pedaços de cimento, causando ainda mais riscos aos pedestres do que o próprio buraco. Será que esperam alguém se machucar para então correr e consertar a via? Marcia Chinelato / São Caetano do Sul

Resposta: A Prefeitura de São Caetano do Sul informa que o trecho de calçada foi consertado no dia 22/8 com a poda da raiz da árvore e a troca do calçamento do local.

Réplica da leitora: O que fizeram foi mandar uma equipe só para cortar as raízes e cimentar o passeio. Depois enviaram outra para assentar os ladrilhos. Portanto, o serviço da calçada não está concluído nem deram previsão para isso.

Fotos: Marcia Chinelato