Esgoto corre a céu aberto em Osasco

Há mais de 1 mês aguardo por uma solução, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há mais de um mês um cheiro horrível, vindo de um vazamento de uma ligação de esgoto, invade as casas dos moradores da Rua Tomé de Souza, no Jardim Oriental, em Osasco. Nos dias de calor intenso a situação piora. Já foram feitos vários contatos com a Sabesp e a prefeitura, mas nada foi feito até hoje. No local do vazamento, os dejetos são lançados na sarjeta, pondo em risco os moradores. Peço providências! Gilberto Ribeiro / Osasco

Resposta: A Prefeitura de Osasco informa que a equipe de obras esteve no local no dia 20 e constatou que o problema é de responsabilidade da Sabesp. A prefeitura acionou a concessionária, que afirmou executar a substituição de parte da rede de esgoto.

A Sabesp informa que executou serviços para desobstrução da rede coletora de esgoto no dia 20/1, resolvendo a situação. Ressalta que o mau uso da rede, com o lançamento de lixo nos vasos sanitários ou ralos, também contribui para o entupimento das tubulações. O mesmo vale para o descarte de óleo de cozinha, que endurece se jogado nas redes.