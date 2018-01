Fnac cancela compra de cliente por defeito em livro

Sandro Gama comprou uma edição especial de ‘O Pequeno Príncipe’ para seu sobrinho, mas o presente acabou causando dor de cabeça. Após um atraso na confirmação da transação, a Fnac informou o cancelamento do pedido e não devolveu o dinheiro.

Em resposta à reportagem do Estadão, a livraria explicou que o produto estava danificado na capa e que o estoque do site não é o mesmo da loja física, o que causou o transtorno. A empresa afirmou, ainda, que o valor pago foi ressarcido.

Reclamação do leitor: “Fiz a compra de um livro no site da Fnac em 9 de junho e paguei através de boleto bancário. Achei estranha a demora na confirmação do pagamento e entrei em contato através do chat online. O atendente me respondeu que houve um problema no sistema, mas que tudo seria resolvido e eu receberia meu livro em até cinco dias úteis. Então, fui informado que meu pedido foi cancelado porque o único livro que eles tinham em estoque estava danificado. Indignado, tentei argumentar que na mesma loja onde eu retiraria o livro existia pelo menos um exemplar, mas limitaram-se a responder que o estoque da loja virtual é diferente do estoque da loja física. Mas o pior é que até agora não devolveram meu dinheiro.”

Resposta da empresa: “O controle de qualidade da Fnac está sempre muito atento. A compra não foi efetivada e o valor foi estornado ao Cliente como previsto nos termos acordados.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.