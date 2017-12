Fique atento ao comprar um animal de estimação

O Procon-SP dá algumas dicas de cuidados a serem tomados na hora de comprar um bichinho de estimação. Segundo o órgão, é preciso solicitar recibo ou nota fiscal, além de um contrato com os seguintes itens:

Informações gerais sobre o animal, como origem, nome, idade, peso, sexo, raça, cor predominante, sinais identificadores, etc;

O pedigree, principalmente de cães e gatos, com prazo para entrega do certificado de origem que possa garanti-lo;

Vacinas que já foram ministradas e o cronograma das demais.

Apesar de incomum, é possível pedir a troca de um animal de estimação por motivo de doença, por exemplo. Isso deve ser combinado por escrito no momento da compra e exige atestado de veterinário, caso o consumidor peça a troca, desconto ou devolução do valor pago pelo animal.

Se for comprar um bichinho de estimação em uma feira ou exposição, lembre-se de pedir o endereço do canil do criador. Se possível, faça uma visita ao local e verifique as condições de higiene e cuidados com os animais.