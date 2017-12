Fios de postes em Santo André estão soltos

A situação é perigosa e ninguém faz nada, reclama o leitor

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: As ruas e as avenidas do bairro Utinga, em Santo André, estão com diversos fios soltos. Semanalmente os técnicos vão no local, mas não fazem nada para solucionar o problema definitivamente. Na entrada da minha casa os fios estão tão baixos que impedem a entrada de veículos. É preciso erguê-los com uma vassoura para conseguir entrar. Além disso, os pedestres correm perigo, pois podem levar choques elétricos. Eliel Queiroz Barros / Santo André

Resposta: A Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (SMUOSP) informa que o Encarregado de Fiscalização de Concessionárias fará o encaminhamento para as devidas empresas executarem os reparos pertinentes.

Réplica do leitor: Os fios permanecem do mesmo jeito.

Fotos: Eliel Queiroz Barros