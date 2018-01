Fifa ignora Código de Defesa do Consumidor

Torcedor não vai ter direito de cancelar compra online sem ônus



Por Jerusa Rodrigues

Ao comprar fora do estabelecimento comercial ou pela internet o consumidor tem até 7 dias, após o recebimento do produto ou da assinatura do contrato, de desistir da transação, sem ônus, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Fifa, no entanto, não vai seguir o CDC, mas a Lei Geral da Copa. Com isso, ao reservar ingressos para o torneio, o torcedor vai ter de pagar taxa de cancelamento, caso seja sorteado e desista do bilhete. A tarifa pode chegar a 20% do preço da entrada.

