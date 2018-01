“Barraca está obstruindo calçada”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A barraca que pertence à igreja São Vicente de Paulo, usada na Festa das Nações, está obstruindo completamente a calçada da Praça Frederico Ozanan, em frente ao n.º 148, no Ipiranga. As pessoas são obrigadas a se arriscar pela rua. Peço providências. Paulo G. Belarmino / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Ipiranga informa que o evento possui o alvará de autorização para realização das festividades e eventos aos finais de semana até o dia 29/9. Ressalta que o responsável apresentou todos os elementos solicitados na legislação e teve seu alvará n.º 2013/25.103-00- publicado em 4/9. Informa que a festa é realizada anualmente.

Réplica do leitor: Questionei a subprefeitura se o alvará de autorização permite que a calçada seja obstruída. Porém na resposta não esclarece esse fato. Não adianta reclamar, já que em nenhum momento verificaram esse problema.

Foto: Paulo G. Belarmino