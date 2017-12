Horário de funcionamento das feiras livres

“Prefeitura não fiscaliza os feirantes”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Todas as quintas feiras há feira-livre na Rua Barão de Capanema, Jardins. A sinalização do local indica que o término da feira deve ocorrer às 14 horas. Presume-se que, a partir desse horário, a rua deve estar livre para que a limpeza possa ser feita pela Prefeitura. Acontece que os feirantes começam a desmontar as barracas às 14 horas e, na maioria das vezes, isso se prolonga até as 15h30. Só a partir desse horário é que a rua é lavada, causando transtornos aos moradores e estabelecimentos comerciais da região. Jose Abussamra / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que a legislação municipal estabelece o horário das 14 horas para término das feiras livres, cabendo intensificação da fiscalização para que se cumpra essa normatização. A Secretaria repassou a reclamação à subprefeitura competente e colocará equipe de fiscalização desta Supervisão Geral de Abastecimento para acompanhar o cumprimento do horário de montagem e desmontagem da referida feira.

Réplica: Nada mudou! Acompanhei as duas feiras-livres após o envio da reclamação, e não houve nenhuma fiscalização.