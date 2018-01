Faturas da TIM não são entregues

A empresa não soube explicar o motivo do problema; o problema ocorre desde janeiro

Reclamação da leitora: O problema é o não recebimento da fatura da TIM, com vencimento de 10/Fevereiro/2015. Por esse motivo, fui obrigada a efetuar o pagamento via código de barras. Quero receber as faturas normalmente, como todo cliente da TIM, inclusive a de Fevereiro. Ida Taira / São Paulo

Resposta da empresa: O Centro de Relacionamento com Cliente TIM entrou em contato com a sra. Ida Taira para informar que o recebimento da fatura foi alterado.

Comentário da leitora: A TIM me ligou e não soube explicar por que o meu cadastro estava com a emissão da fatura no papel inibida. Como das outras duas vezes, a empresa garantiu que isso não voltaria a ocorrer. A fatura com vencimento em março ainda vou ter de pagar usando o código de barras, somente a partir do vencimento de abril/2015 a emissão estará normalizada.