Fatura em débito automático é paga com atraso

Afonso Gallo paga sua fatura da NET em débito automático, mas a conta de setembro foi liquidada depois de três dias do vencimento e a empresa cobrou multa pelo atraso.

Em resposta, o banco Santander afirmou que a fatura foi debitada nessa data por causa de um feriado local.

Reclamação do leitor: “Sou cliente Santander e tenho minha fatura da NET cadastrada em débito automático. A fatura com vencimento para 10/09 foi processada pelo banco em 13/09. Agora, na fatura de outubro, está sendo cobrada multa pelo atraso. Não reconheço tal multa, pois a cobrança estava devidamente agendada no banco, com saldo suficiente disponível. Por falha do banco, eu não posso ser responsabilizado pela multa.”

Resposta da empresa: “O Santander contatou o Sr. Afonso Gallo e esclareceu que sua conta de consumo, cadastrada em débito automático, foi debitada no primeiro dia útil após o feriado local. O banco informa ainda que eventuais encargos deverão ser contestados junto ao emissor do título.”

