Falta iluminação pública em Ferraz de Vasconcelos

“Estou há quase 3 meses aguardando uma resposta da EDP Bandeirante”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 22/3 solicitei à EDP Bandeirantes ligação de energia elétrica na Rua Travessa Rosa Fares,Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos. Após várias tentativas de contato com prestadora, o atendente informou a estalação seria feita no dia dia 27/3. Como ninguém compareceu ao local, no dia 1.º/4 liguei novamente na central e fui informado de que minha solicitação havia sido rejeitada. No dia seguinte, contatei a Ouvidoria da EDP Bandeirantes e fui informado de que a instalação não foi concluída porque a distância da minha casa ao poste mais próximo é maior do que 30 metros. Na própria Ouvidoria fui orientado a fazer outra solicitação. Segui os procedimentos e me pediram para aguardar 30 dias. Como nada foi feito, procurei a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo (Arsesp) e fui informado de que, de acordo com a Resolução 414/2010, artigo 32, a prestadora/distribuidora tem o direito de pedir até 30 dias para fazer um estudo de viabilidade de atendimento. Porém isso deve ser informado ao consumidor no ato da instalação, o que não ocorreu comigo. Resumindo até hoje não há energia na minha casa nem na rua. Paulo Cézar Ferreira / Ferraz de Vasconcelos

Resposta: A EDP Bandeirante informa que efetuou a ligação de energia na residência do sr. Ferreira. Sobre a iluminação pública, a distribuidora esclarece que encaminhará uma equipe ao local para tomar as medidas necessárias.

Réplica do leitor: Até o dia 9/6 não houve a instalação da iluminação pública, mesmo com os postes instalados na Rua Travessa Rosa Fares.

Resposta à réplica: A EDP Bandeirante informa que esclareceu o cliente sobre o caso.

Comentário do leitor: Já recebi alguns contatos da EDP Bandeirante, mas ainda não houve um desfecho, já que a prestadora está interagindo com a Cetip (órgão responsável pela iluminação pública no município).