Prefeitura do Guarujá não investe em infraestrutura

Trata-se de um criadouro de dengue a céu aberto, diz leitor.

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Até hoje aguardo uma posição da Prefeitura de Guarujá sobre a situação do bairro Pernambuco. Já reclamei várias vezes sobre as condições da rua, onde a água fica empossada o ano inteiro. Trata-se de um criadouro de dengue a céu aberto. A prefeitura só se preocupa em aumentar o IPTU, sem oferecer retorno à população. Hermes Costa / Guarujá

A Prefeitura do Guarujá não respondeu.

Réplica do leitor: O problema continua. Há anos o bairro está abandonado, as ruas são de terra e há acúmulo de lixo. Quando chove, os bueiros entopem. Soube que, nos registros da prefeitura, consta que esse bairro foi asfaltado, o que não é verdade! Apesar do altíssimo imposto cobrado, as ruas estão esburacadas e os assaltos são diários no bairro. Infelizmente, ao vir morar no Guarujá pensei que me livraria da violência de São Paulo.

Foto: Hermes Costa