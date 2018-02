Não há sinalização na Estrada de Ligação, em Perus

Há mais de 1 ano reclamo na Prefeitura e nada é feito, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Estrada de Ligação que inicia na Avenida Chica Luiza, na Vila Homero, e termina na Rodovia Anhanguera não possui nenhuma placa de identificação. Há mais de 1 ano reclamei na Subprefeitura Perus, e até hoje não tomou providências. Essa falta de sinalização prejudica quem desconhece a região, além do deslocamento de ambulâncias e viaturas policiais. Um trecho localizado na altura do n.º 1.300 do Aterro Chica Luiza até o Viaduto da Chacará Jaraguá não tem calçadas e a via está com diversos buracos e muita lama. Os pedestres são obrigados a andar pelo meio da rua. Luiz Inacio Prado e Sousa / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pirituba/Jaraguá informa que a contratação da empresa especializada em execução de placas de identificação está em licitação. Após a conclusão dessa etapa, será iniciada a colocação das novas placas. Sobre o pavimento ressalta que a Avenida Chica Luiza foi recapeada no último ano até a altura do número 1.300 e que a subprefeitura realiza ações tapa-buracos periodicamente ao longo da Estrada da Ligação. Informa que a última foi realizada em 18/3. Ressalta também que será realizada uma vistoria técnica no local para verificar as calçadas e, se forem constatadas irregularidades, os responsáveis estarão sujeitos à ação fiscal, conforme determina a legislação vigente.

Réplica do leitor: O problema não foi solucionado. Há mais de 1 ano compareço na Subprefeitura Perus solicitando placas de sinalização para essa estrada e vias adjacentes e sempre recebo a informação de que estão aguardando a realização de licitação. Quanto o trecho da Estrada da Ligação após o número 1.300, ele continua sem calçadas, com alagamentos e muita lama. Há tempos esse espaço não vê pavimentação alguma.