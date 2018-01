Falta de planejamento leva a dívidas, aponta consumidores; veja 5 dicas

SPC orienta consumidores a buscar negociação com os credores e manter o autocontrole, evitando novas dívidas

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que consumidores acreditam que a falta de planejamento no orçamento pessoal é a principal razão para não pagar as contas e, assim, começar a adquirir dívidas.

De acordo com o SPC, leva-se em média dois anos para limpar o nome “sujo”. Nesses casos, as dívidas geralmente estão espalhadas em quatro empresas diferentes e a maioria foi adquirida por meio de cartão de crédito e das lojas.

O órgão listou um passo a passo para os consumidores controlararem melhor seu orçamento pessoal e conseguir se recuperar dos endividamentos. Veja:

1. Identifique o tamanho da dívida procurando os credores para descobrir o valor exato. O valor deve considerar o montante emprestado mais os juros embutidos.

2. Veja o quanto pode pagar por mês e inclua nos cálculos as despesas fixas, eventuais empréstimos e os juros a serem pagos. Assim, você consegue planejar o pagamento e o número de parcelas em que isso irá ocorrer. Apresentar uma proposta fechada para a negociação é de grande utilidade. Se tiver poupança, essa pode ser a hora de utilizar o dinheiro guardado.

3. Negocie com os credores sendo sincero e deixando clara a real situação financeira e o quanto de fato pode pagar. Uma conversa franca pode facilitar o caminho para se chegar a um valor e a um número de parcelas que seja bom para ambas as partes.

4. Evite financiamentos com as maiores taxas de juros, como utilizar cartão de crédito e cheque especial. É importante não buscar empresas que prometem limpar seu nome sem quitar a dívida. Muitas vezes, os serviços não funcionam.

5. Corte gastos supérfluos e mantenha o foco no autocontrole. Deixe de adquirir novas dívidas evitando o uso do cartão de crédito. Prepare uma lista com tudo que costuma fazer e comprar e reavalie sua rotina.