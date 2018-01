Falta de material no Hospital do Servidor Público Municipal

Há 3 anos a minha sogra aguarda uma cirurgia de retirada de tumor ca cabeça, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Minha sogra tem um tumor na cabeça e há 3 anos ela aguarda uma vaga no Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) para realizar a cirurgia de sua retirada. Com o passar do tempo a situação só piora, já que vem apresentando sérios problemas de memória e convulsões. No dia 3/7 ela foi internada para a realização da cirurgia que por 2 vezes foi marcada e desmarcada sem que ninguém desse qualquer satisfação. Reclamei na Ouvidoria e no Centro Administrativo do HSPM e fui informada de que o material necessário seria solicitado e no dia 1º/8 a cirurgia seria realizada. No dia anterior ela iniciou o jejum para realizar o procedimento, mas perto da hora da cirurgia começou a receber alimentação. Eu só soube do cancelamento porque ela saiu do jejum. Ninguém informou nada sobre o motivo da não realização da cirurgia. Peço ajuda! Daniela Fidélis / São Paulo

Resposta: O Hospital do Servidor Público Municipal informa que o procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 8/8. O HSPM ressalta que a paciente está sendo acompanhada pela Equipe da Neurocirurgia, recebendo toda a assistência que seu quadro necessita.

Réplica da leitora: Após reclamação ao jornal, a cirurgia foi realizada no dia 8/8.