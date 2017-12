Região do Morumbi está sem iluminação pública

O Ilume não respeita prazo e ainda não faz o serviço, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: O serviço do Departamento de Iluminação Pública (Ilume) é péssimo. No dia 14/4 liguei para o Ilume para restabelecer a iluminação completa da Rua Breno Pinheiro, no Morumbi, e fui informado de que em 72 horas o serviço seria concluído. Os funcionários vieram no dia 16/4 e fizeram o serviço. Porém, em 20/4, houve outro apagão e, ao ligar novamente ao Ilume, e fui informado de que eu deveria aguardar 72 horas. Como esse prazo não foi respeitado, em novo contato, o atendente relatou que o chamado tinha sido finalizado no dia anterior, 22/4, às 2h30, o que não é verdade. Além de não cumprirem o prazo estabelecido, resolveram mentir. Walter Caprera / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio do Deparamento de Iluminação Pública, informa que uma equipe de manutenção esteve, dia 28/4, na rua informada e ficou constatado que a falha na iluminação pública da via estava relacionada a um curto de rede na altura do n.º 314. O curto foi reparado, restabelecendo a iluminação pública do logradouro. Os curtos eram originados na Rua Josefina Alvares Pinheiros, onde foram substituídos 120 metros de cabos para evitar futuras falhas na rede.