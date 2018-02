Falta de iluminação pública na Vila Clarice

“Há meses aguardo providências”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Rua Doutor André Costa, Vila Clarice, e uma parte dela não tem iluminação e nem postes instalados. Neste trecho há dois terrenos baldios (um de cada lado) e com a completa escuridão, aumenta muito a chance de assalto. Qualquer pessoa sabe que os fios mão podem ficar pendurados como estão, pois a distância entre um poste e outro é enorme. Além de colocar os suportes com as lâmpadas, é necessário instalar mais um poste neste trecho. Peço uma solução urgente da Eletropaulo. Felipe Alves de Oliveira / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública – ILUME, informa que foi realizada vistoria no local. Ressalta que na segunda quinzena de junho, uma equipe técnica instalará mais dois pontos de iluminação, com lâmpadas de vapor de sódio de 100 w, que produzem mais luminosidade e gastam menos energia.

Réplica do leitor: Esse prazo não foi cumprido. Estamos sofrendo com essa escuridão. A questão da iluminação no local não é apenas de estética, mas também uma questão de segurança pública. A falta de comprometimento, respeito e responsabilidade do ILUME, é grande. Essas fotos foram tiradas semana passada e mostra que a situação permenece a mesma.

* No dia 12/7, a Secretaria de Serviços por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume) respondeu ao jornal informando que até o dia 25/7 está prevista a instalação de mais dois pontos de iluminação, com lâmpadas de vapor de sódio de 100w (produzem mais luminosidade e gastam menos energia), na rua Dr. André Costa, no bairro Vila Clarice.

Fotos: Felipe Alves de Oliveira