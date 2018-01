Falta água em banheiros do Parque do Ibirapuera

Frequentador do local reclamou de sujeira em banheiros e Secretaria justificou dizendo que corte de água é realizado pela Sabesp

Reclamação do leitor: Aviso aos usuários do Parque do Ibirapuera que o banheiro da Marquise está sem água, vasos sanitários repletos daquilo que podem imaginar. É o caso de se manter fechado quando não há água porque nos outros banheiros fora da marquise havia água inclusive para lavar as mãos. Banheiro da Lanchonete na pista do cooper abre as 6h sem água e segundo um funcionário no local a água costuma chegar as 10h, uma excelente oportunidade para mantê-lo fechado e abrir somente quando chega a água. Não dá para imaginar um banheiro sem água. /Francisco Jose Foschini Costabile

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente: A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que a falta de água, nos banheiros localizados na Marquise e na Pista de Cooper, do Parque Ibirapuera, é devido ao corte no abastecimento da água pela Sabesp. Ressaltamos que já foi solicitada a compra de mais reservatórios de água para os locais. Além disso, o fechamento dos banheiros não é recomendado, visto que o parque recebe muitos visitantes todos os dias.

Comentário do leitor: Chamei atenção em se manter banheiro aberto sem água é basicamente anti-higiênico pelo acúmulo de fezes e urina que ficam nos vasos sanitários podendo gerar problemas de saúde nos usuários. Lembro ainda que os banheiros no miolo do parque nas próximos as alamedas possuem condição de água e higiene dentro das expectativas. É só fechar os que estão com problemas e informar o banheiro mais próximo por sinal bem próximo.