Falha no atendimento da GVT faz consumidor cancelar serviço

Reclamação do leitor: Inadmissível o atendimento e o suporte da GVT. Estamos desde o dia 9 de março entrando em contato com a GVT pois precisamos de suporte técnico e ainda não tivemos retorno. Temos um plano de internet, tv e telefone. A começar pelo telefone toda semana ele cai, a linha fica ocupada e somos obrigados a reiniciar todos os aparelhos para que volte a funcionar, já relatamos por diversas vezes e esse problema ainda continua. No caso da TV precisamos aumentar os fios que estão muito justos e nosso aparelho fica torto, e colocar um ponto adicional em um dos quartos. E a internet precisa ser alterada para outro cômodo pois o antigo escritório será um quarto de bebê e daí nossa urgência.

Como temos três problemas diferentes todas as vezes que ligamos somos informados que serão 3 técnicos diferentes para resolver. Só que infelizmente isso ainda não aconteceu. Fizemos uma ligação no dia 14 de março decididos a cancelar pois já estávamos uma semana esperando um dos técnicos ou ao menos um retorno e nessa ligação nos garantiram que teríamos atendimento em 48h. O que também não ocorreu.

Para nossa surpresa fomos informados que a empresa tem 30 dias para resolver suporte técnico, então eles estão dentro do prazo! Que absurdo! Outras prestadoras do mesmo tipo de serviço resolvem em alguns dias no máximo! Informou também que não houve a visita por indisponibilidade de técnicos! E ainda por cima não podemos cancelar a não ser que seja paga uma multa no valor de R$100. Ou seja, não há suporte, não há técnicos, não há informações corretas, não há retorno e ainda não temos o direito de cancelar sem multa mesmo sem assistência já que não se passaram 30 dias. É muito descaso com o consumidor e uma péssima prestadora de serviço. Não recomendo! /Fernando Svartman – São Paulo/SP

Resposta da GVT: Sobre o caso do Sr. Fernando Svartman, a GVT informa que através de sua área de relacionamento realizou contato com o cliente para prestar todos os esclarecimentos necessários. Nesta oportunidade, o cliente solicitou o cancelamento dos serviços, tendo sido atendido.

Comentário do leitor: Gostaria de comentar apenas que a empresa GVT somente entrou em contato após 10 dias que abri esta reclamação neste canal SP Reclama. No mês inteiro anterior não houve contato ou atendimento adequado. Com base nisso efetuei o cancelamento do serviço. Fiquei perdendo tempo e sem saber que não teria a devido resposta sem que houvesse um meio que intercedesse a meu favor.