Falha de sistema faz criança perder vaga em creche de São Paulo

A babá Vilma Souza precisou esperar três meses para conseguir uma vaga para seu filho em uma creche municipal.

Quando, finalmente, foi chamada para realizar a matrícula na CEI Dominguinhos, descobriu que no sistema da Prefeitura de São Paulo constava que ela havia recusado a chance e, assim, perdido a oportunidade. Indignada, tentou recorrer à Diretoria Regional de Ensino de São Mateus, mas foi reposicionada na 110ª colocação da fila.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Secretaria Municipal de Educação reconheceu que houve um erro que prejudicou Vilma e afirmou que o menino teria uma vaga ainda nessa semana em uma creche na mesma região do CEI Dominguinhos, à escolha da mãe. A criança foi matriculada na terça-feira, 14, no CEU São Rafael.

Resposta da Secretaria Municipal de Educação: Os transtornos à família da criança Pedro Souza Silva, filho da sra. Vilma Souza dos Santos, foram ocasionados por problemas técnicos. A mãe já foi contatada pelo Setor de Demanda da Diretoria Regional de Educação São Mateus. Será oferecida uma vaga à criança no CEI Auta de Souza ou no CEU São Rafael. O aluno será matriculado nesta semana.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.