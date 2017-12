Falta de sinalização na Vila Madalena

“A CET apagou a faixa de contenção do semáforo”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Implementando a faixa exclusiva de ônibus na Av Heitor Penteado,Vila Madalena, a CET apagou a faixa de contenção do semáforo, que controla o tráfego de quem cruza a avenida pela Rua Rifânia. Como a implementação da faixa foi adiada para 2014, o semáforo continua em funcionamento só que sem nenhuma demarcação obrigatória e regulamentar no solo. Luis Alberto de Araujo Ramos / São Paulo

Resposta: A CET informa que, após a suspensão da implantação da faixa exclusiva de ônibus na Av. Heitor Penteado, foi elaborado um projeto de sinalização emergencial para restabelecimento das configurações anteriores. A sinalização implantada no trecho entre a Rua Borges de Barros e a Rua Pereira Leite engloba o ponto da Rua Rifânia, citado pelo leitor. Este projeto já foi implantado entre os dias 19 e 20/12 e a situação foi normalizada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Realmente a CET restabeleceu a sinalização da via, já que não ocorreu a implementação da faixa de ônibus na região.