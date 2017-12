Encomenda foi extraviada ao chegar no Brasil

Os Correios não querem se responsabilizar por um problema deles, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 21/10 fiz uma compra no site do Ebay. A mercadoria saiu da Grécia e chegou em uma agência dos Correios em Curitiba, no dia 28/10. Porém a correspondência nunca chegou ao meu endereço residencial. Reclamei na página do Facebook dos Correios e eles me pediram 5 dias úteis para responder, mas nunca o fizeram. Liguei no 0800 e fui informado de que o responsável era o remetente. Acontece que a empresa enviou a encomenda, que deu entrada no Brasil – tenho os prints de rastreamento para comprovar. Ou seja, a minha encomenda chegou e foi extraviada pela empresa responsável pela entrega, que seriam os Coreios. Boris Grilo/ Curitiba

Resposta: Os Correios informam que o objeto não foi localizado no fluxo postal. Nesse caso, conforme normas da União Postal Universal, órgão da ONU que estabelece as regras a serem obedecidas pelos correios de todo o mundo, a encomenda pertence ao remetente enquanto não for entregue ao destinatário. Dessa forma, o remetente deverá formalizar reclamação no correio do país de origem, para que o processo de indenização seja iniciado.

Réplica do leitor: Recebi essa mesma resposta dos Correios. Porém há algo de errado. Como não encontraram no fluxo postal? O mesmo objeto foi recebido na unidade dos Correios em Curitiba , inclusive gravei a tela do próprio site dos Correios mostrando isso e tenho os comprovantes.