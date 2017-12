Extra leva quase um ano para entregar produto a cliente

O leitor Ildes Pimenta comprou um guarda-roupa no site do Extra em abril de 2016, mas nunca o recebeu. Mesmo após registrar reclamações no Procon, ele não conseguiu retirar o produto.

Em resposta, o Extra informou que entregou o móvel ao leitor.

Reclamação de Ildes Pimenta: “Comprei um guarda-roupa no dia 24/04/2016 no site do Extra que nunca foi entregue. Isso mesmo, vai fazer um ano que comprei o produto no Extra.com, pagando com boleto à vista. Tenho uns 50 protocolos de atendimento sem resposta”.

Resposta do Extra: “Em atenção ao caso desta solicitação, informamos que o pedido foi entregue em cinco dias úteis após a carta do jornal”.

