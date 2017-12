Extra.com vende produto com defeito

Consumidor aguarda a troca do Home Theater comprado na Black Friday

Reclamação do leitor: Comprei um Home Theater Samsung HT-F5555WK/ZD 5.1 Canais com Bluray 3D na Black Friday e o recebi dentro do prazo, mas com defeito. No mesmo dia da entrega contatei o Extra para relatar o problema e ficaram de analisar a possibilidade da troca. Em 13 de dezembro recebi e-mail do SAC Extra confirmando que o produto seria trocado ate o dia 19 de dezembro. Mas até o dia 28 de dezembro e o produto não foi trocado nem o SAC respondeu aos diversos e-mails enviados. Marcio Cardoso Pinheiro/ São Paulo



Resposta: A Ouvidoria Extra.com.br informa que tentou entrar em contato com o cliente nos telefones fixo e móvel, mas não conseguiu. O Extra.com.br ressalta que nova entrega será realizada até o dia 3/2. Estamos acompanhando o caso com prioridade até a sua finalização.

Réplica do leitor: Eu ainda não recebi o aparelho novo, em reposição ao defeituoso. O Extra só retirou o produto defeituoso 30 dias depois da reclamação e tenho certeza de que começou a resolver a situação porque eu reclamei ao Estadão e ao Procon. Antes disso eles não deram a mínima atenção às mensagens enviadas (eles não têm canal de comunicação direta nem por fone nem chat). Mas, para mim, a situação continua inalterada: eu paguei pela mercadoria e não recebi ainda. Tenho apenas a promessa de que receberei no dia 3 de fevereiro a reposição.