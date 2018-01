Extra.com entrega móveis com defeito

Consumidora reclama da falta de dados sobre a entrega de um dos produtos; prazos fornecidos pela empresa não são cumpridos

Reclamação da leitora: No dia 4/1 fiz um pedido de um guarda roupa e uma cômoda. Recebi os produtos em datas diferentes, por causa da disponibilidade. Solicitei a montagem da cômoda, pois foi o móvel que chegou primeiro. Realizaram o serviço em 9/2 e foi constatado defeito no produto. No dia 12/2, entrei em contato com o Extra e solicitei a troca. Ficaram de realizar a coleta em até 10 dias úteis. Quando vieram fazer a montagem do guarda-roupa, que, por sinal, em atraso, ele também apresentava defeito em algumas peças e ainda os montadores estragaram outras.

Entrei em contato com o Extra no mesmo dia (21/2) e solicitei a coleta a troca e fui informada de que não constava nenhuma informação de troca e coleta da cômoda, que eu teria de aguardar até o dia 9/3 para retirarem o produto e depois ainda mais um prazo para a realização da troca e nova entrega. Daniella Cristina de Souza Santos /São Paulo

Reposta: A Ouvidoria do Extra informa que foi liberada uma nova entrega, prevista para ser feita no máximo até o dia 3/4/2015.

Réplica da leitora: Até o momento entregaram a cômoda, mas o guarda-roupa só recebi um e-mail automático informando que a entrega seria feita em até 8 dias úteis e nada mais. Sem uma nota fiscal para confirmar ou algum contato por parte da Ouvidoria do Extra.com.

imagem: reprodução de página do Extra.com