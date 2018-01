Corte de linhas de ônibus prejudica usuários

“Moradores de Artur Alvim sofrem com o descaso da SPTrans”, diz leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: A Linha Conj. Padre Manoel da Nóbrega/Pq. Dom Pedro foi excluída. Essa linha, conhecida como Cohab1, era de grande importância para os moradores da região, que agora sofrem com a sua extinção. Foi feito um abaixo-assinado contra a medida, mas de nada adiantou, pois o descaso da SPTrans com os moradores da região é enorme! Sara Pinheiro Maldonado Cantão / São Paulo

Resposta: A SPTrans informa que a linha 3129-10 Cj. Manoel da Nóbrega – Term. Pq. D. Pedro II, foi substituída pela Linha 3721-10 Shopping C. L. Aricanduva–Metrô Artur Alvim a partir do dia 26/10. O que possibilita a ligação com a Av. Radial Leste, onde os usuário podem utilizar a linha 4310-10 ET Itaquera –Term. Pq. D. Pedro II ou a ligação com a Av. Itaquera, onde podem utilizar a Linha 4314-10 Inácio Monteiro-Term. Pq. D. Pedro II.

Réplica da leitora: A linha 3721-10 já existia antes. Ou seja, a linha que eu mencionei foi extinta. Já as linhas que a SPTrans cita estão extremamente lotadas e não dão conta da grande demanda de usuários. A Linha Cohab1 era de suma importância para os moradores da região, já que não há outra opção para o mesmo trajeto. A região de Artur Alvim precisa de mais linhas que ligue o bairro ao centro.