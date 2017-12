Ex-aluno da FMU não consegue fazer concurso porque não recebeu o diploma

Elder Carrilho se formou no curso de Tecnologia em Redes de Computadores pela FMU no primeiro semestre de 2015, mas até agora ele espera pelo seu diploma, mesmo com toda a documentação regularizada.

De acordo com Elder, ele está sem poder prestar concursos sem o documento e é prejudicado em seleções de emprego. Em nota, a FMU informou à reportagem do Estadão que o diploma do ex-aluno já está disponível para ser retirado.

Relato do leitor: “Me formei no primeiro semestre de 2015 pela FMU (campus Liberdade), no curso de Tecnologia em Redes de Computadores. Durante o último semestre, alguns alunos foram notificados de pendências de documentos, mas eu não estava incluso. Após a conclusão do curso, fiz a solicitação do diploma através do sistema online da faculdade. Após inúmeras tentativas, consegui entrar em contato por telefone no dia 13 de maio de 2016. Fui informado que havia pendência na minha documentação, questionei dizendo que não fui informado anteriormente de tais pendências. Enviei os documentos no mesmo momento. Nunca recebi um e-mail de confirmação de recebimento ou informando a situação da minha solicitação. Entrei novamente em contato, tentaram me transferir para o setor de diplomas inúmeras vezes, mas sem sucesso. Hoje, não posso prestar concursos públicos pois não tenho o diploma, além de correr o risco de não ser aprovado em um processo de admissão em uma empresa.”

Resposta da empresa: “O Complexo Educacional FMU| FIAM-FAAM informa que o diploma está disponível. O egresso poderá fazer a retirada do documento no Núcleo de Diplomas e Certificações da Instituição, localizado na Avenida da Liberdade, 765, 3º andar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, portando documento oficial com foto. A Instituição coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos.”

