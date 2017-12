Evite problemas ao comprar no Black Friday

Professor de Direito do Consumidor do Mackenzie, Bruno Boris, dá dicas de como agir para não ser enganado nesse dia

1) Pesquise os preços

A primeira dica é prestar atenção nos preços dos produtos. Antes de adquirir por impulso, o consumidor deve saber qual é o valor dele no mercado para, no dia, saber se o desconto é interessante ou não.

2) Conheça o fornecedor

Outro ponto se refere a quem comercializa esses produtos. É preciso saber onde está comprando. Há tanto sites de grandes fornecedores notórios conhecidos dos consumidores, como os não conhecidos, mas que comercializam com preços convidativos. E há sites que vendem produtos de origem duvidosa, não lícita. É preciso tomar cuidado com tudo isso.

Fique alerta: quando o valor oferecido por uma mercadoria é excessivamente baixo, fora da realidade, pode ser um sinal de golpe. Por isso é preciso verificar a origem do site, ver se há reclamações nos Procons, sites de defesa do consumidor, etc.

3) Devolução e troca

Outra dica se refere à troca de produtos e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Muitos pensam que o CDC não se aplica a produtos promocionais, o que não é verdade. Os direitos são os mesmos. Entre eles está o direito de arrependimento (art. 49 do CDC), de troca ou devolução 7 dias depois da compra fora do estabelecimento comercial.

