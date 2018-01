Evite acidentes de consumo

Vídeo do Inmetro alerta sobre os perigos da chamada bateria botão para as crianças

Por Jerusa Rodrigues

O filme – produzido peloInstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – faz parte da série Faça Certo e mostra de maneira didática como garantir a segurança na hora do manuseio de produtos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A série é um alerta aos consumidores para a questão da segurança. Queremos que o consumidor conheça os acidentes mais comuns e possa colaborar com o Inmetro, registrando as ocorrências no Sistema Inmetro de Acidentes de Consumo (Sinmac)”, explica Afonso Ribeiro, chefe da Divisão de Comunicação Social do Inmetro.