Evite acidentes com os enfeites de Natal

AES Eletropaulo dá dicas sobre como instalar pisca-pisca de forma segura; e defende o uso de lâmpadas LED para economizar energia

A AES Eletropaulo divulgou nota hoje (8/12) com dicas de como evitar acidentes com a decoração natalina e ainda explica que, para economizar energia, usar pisca-pisca com 100 mini lâmpadas de LED garante uma economia 5 vezes maior de energia, pois a potência média dessas lâmpadas é de 6W, enquanto as comuns têm 35 W.



Para a decoração, a concessionária orienta a: não usar postes ou fiações como apoio nas áreas externas; adquirir produtos certificados com o selo do Inmetro; consultar um eletricista, se a decoração demandar muita energia; não utilizar benjamins ou sobrecarregar o circuito da tomada; não fazer emendas nos fios da iluminação de Natal; evitar o contato das lâmpadas e dá árvore de Natal com objetos e enfeites que podem ser inflamáveis; não deixar as luzes ligadas, se não houver ninguém em casa; não fechar as portas e janelas sobre a fiação; ter cuidado para reutilizar pisca-pisca; manter a fiação longe de crianças e animais.

foto: Rafael Arbex / Estadão conteúdo (24/10) – Shopping Higienópolis