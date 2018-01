Etna recolhe móvel com defeito mas não entrega novo produto

José Preto comprou um móvel na Etna, mas o produto apresentou um defeito e ele teve de pedir assistência da loja. A empresa retirou a peça, mas, após mais de um mês, não a entregou novamente.

O leitor não queria um ressarcimento, pois o móvel já estava mais caro do que na época em que comprou. Em resposta, a Etna lamentou e entregou o móvel pedido pelo consumidor.

Reclamação do leitor: “Efetuei a compra de um móvel na loja da Etna Berrini, mas veio com um defeito de fabricação nas portas e elas não fechavam. A Etna retirou o móvel em minha residência para posterior substituição. Até a data de hoje ainda não recebi o móvel novo. A Etna não possui mais o móvel em estoque e quer me reembolsar somente o valor que paguei ou gerar um crédito no valor do móvel para gastar na Etna. Não quero o reembolso, pois um móvel similar está cerca de R$ 300,00 mais caro do que o comprei e a ainda terei que pagar aproximadamente R$ 200,00 para a entrega e a montagem do mesmo. Desejo uma solução o mais rápido possível e que seja uma solução em que o prejuízo não seja meu, pois não tive qualquer culpa do defeito de fabricação do móvel.”

Resposta da empresa: “A Etna lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com o Sr. José Renato e já realizou a entrega do móvel comprado. As providências necessárias para que isso não volte a acontecer estão sendo tomdas.”

