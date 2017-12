Etna não cumpre dia e horário de entrega agendada, reclama leitor

O leitor Fernando Alves comprou um sofá no site da Etna e pagou mais caro para recebê-lo em data previamente agendada. A empresa, porém, não entregou o produto no dia combinado e não soube informar quando o leitor receberia o sofá.

Em resposta, a Etna lamentou o erro e informou que entregou o produto ao cliente.

Reclamação de Fernando Alves: “Realizei em 30/11/2016 a compra de um sofá. Paguei mais caro pelo serviço de entrega agendada, que deveria ser realizada entre as 9h e as 14h do dia 2 de fevereiro. Para meu espanto, nesse dia, o andamento do meu pedido no site sequer anunciava a mercadoria “em trânsito” ou “em entrega”. Liguei para a empresa e registrei três solicitações de confirmação de entrega, às 9h30, 11h e 14h. As duas primeiras atendentes me confirmaram que o produto seria entregue, afirmaram que tinham confirmado com a transportadora. Na terceira ligação, a atendente informou que o produto não seria mais entregue e que a Etna não conseguiria cumprir o prazo. Realizei nova ligação às 17h e a empresa informou que não tem contato com a transportadora e que eu não teria como cancelar a compra imediatamente. A Etna quer que eu espere até o dia 9 de fevereiro por um posicionamento. Para complicar ainda mais, tentaram entregar a mercadoria no endereço errado no dia 3 de fevereiro. Até agora não fui comunicado de nenhuma outra data de entrega”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “A Etna lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com o sr. Fernando Alves, realizou a entrega do móvel comprado e solucionou o problema. As providências necessárias para que isso não volte a acontecer estão sendo tomadas”.