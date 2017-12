Etna atrasa entrega de produto comprado em outubro

Roberta Barcellos comprou uma mesa de jantar na Etna e a data de entrega estava prevista para o dia 5 de dezembro. Ainda em novembro, a loja avisou que não tinha o produto em estoque e informaria um novo prazo apenas em janeiro de 2017.

Procurada pela reportagem da coluna SP Reclama, a empresa lamentou e afirmou que agendou uma nova data para a entrega da mesa.

Reclamação de Roberta Barcellos: “Em 22 de outubro estivemos na Etna da Barra da Tijuca e consultamos a vendedora sobre a disponibilidade em estoque e a previsão de entrega de uma mesa de jantar oval. Como a data prevista para 5 de dezembro atendia nossa expectativa, efetuamos a compra. No final de novembro, porém, fomos surpreendidos com a notícia da falta do produto e que uma nova data de entrega seria informada apenas em janeiro de 2017. O atraso e a indefinição da entrega estão causando um grande transtorno, uma vez que a mesa foi comprada por atender à expectativa de entrega antes do Natal. Entro em contato com a empresa desde 29 de novembro e até agora não tive uma solução!”

Resposta da empresa: “A Etna lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato a Sra. Roberta Barcellos e já agendou uma nova data para a entrega do produto. As providências necessárias para que isso não volte a acontecer estão sendo tomadas.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.