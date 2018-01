Estudantes não têm material didático

Secretaria prometeu entrega para agosto

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: A Emei Deputado Gilberto Chaves Jardim Boa Vista, na região oeste de São Paulo, não recebeu o material escolar. Gostaria de saber da Prefeitura quando os livros didáticos serão entregues. A falta do material tem trazido danos aos alunos, ocasionando principalmente a falta de correção das atividades, fato que prejudica o trabalho escolar. Paulo Henrique Nascimento / São Paulo

Resposta: A Secretaria Municipal de Educação informou (15/7) que a entrega do material escolar para as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) seria feita em agosto. Explica que o atraso foi ocasionado pela falta de licitação na gestão passada. A Secretaria teve de licitar este ano parte do material a ser entregue aos alunos. Para não prejudicar as atividades dos alunos em sala de aula, a Secretaria Municipal de Educação orientou as escolas a usar os recursos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros para a compra de material de uso coletivo.

Réplica do leitor: Já se foram quase dois meses e nada da entrega do material escolar.