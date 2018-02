Confusão no cadastramento do Bilhete Único Estudante

Fui obrigada a perder dias de trabalho por culpa da SPTrans, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Em dezembro solicitei o novo Bilhete Único Estudante da SPTrans, mas ele só ficou pronto em fevereiro. Após a quarta ida à central para buscar o bilhete, pois não o encontravam porque o layout estava diferente do eu solicitara – fui informada de que deveria habilitá-lo pela internet. Já tentei carregá-lo de todas as formas possíveis, mas não consigo. Creio que o motivo seja a impressão errada do layout. No sistema da SPTrans consta como Mercado da Cantareira e me entregaram com o desenho do Teatro Municipal. Nenhuma atendente, tanto do 156 como na bilheteria, sabe me explicar o que está acontecendo. Estou desesperada, pois não sei mais o que fazer! Julyana Voltareli Rosa / São Paulo

A SPTrans não respondeu.