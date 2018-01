Estudante formada em 2015 ainda aguarda diploma

Natália Hernandes se formou na pós-graduação da FMU em dezembro, mas ainda não havia conseguido o diploma por falta de documentos. Ela entregou tudo que foi pedido em junho, mas desde então aguarda o certificado de conclusão do curso.

Em resposta, a faculdade explicou que as notas da estudante ainda não haviam sido registradas no sistema e informou que a situação foi regularizada.

Reclamação da leitora: “Terminei minha pós-graduação à distância pela FMU em dezembro do ano passado e até hoje não consegui obter o meu certificado de conclusão de curso. Primeiro disseram que estava faltando documento. Todos os documentos foram entregues até junho de 2016. De lá para cá, disseram que iam encaminhar para o setor responsável e nunca mais tive resposta. Já liguei, já deixei recado na fanpage, já mandei e-mail e é como se eu nunca tivesse existido no sistema deles.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Sobre a solicitação da estudante Natália Hernandes, o Complexo Educacional FMU informa que já regularizou as notas no sistema, bem como entrou em contato com a aluna para identificar qual a melhor alternativa para a retirada do certificado. A FMU lamenta os transtornos causados pela falha técnica e está à disposição para eventuais esclarecimentos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.