Estudante cobra de universidade o aditamento do Fies

Ricardo José relata que, em razão de erro por parte do Banco do Brasil e da Universidade Anhanguera, não conseguiu fazer o aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Reclamação de Ricardo José: “Sou estudante do curso de Direito da Universidade Anhanguera, do Campus Belenzinho. Estou no 10º semestre. Em razão de erros por parte do Banco do Brasil e da Universidade Anhanguera, eu solicito a liberação do aditamento por parte da universidade para conseguir fazer o aditamento do FIES, que encontra-se pendente.”

Resposta da Universidade Anhanguera: “A Anhanguera informa que o status do aluno Ricardo José no Sisfies é de contratado e o acadêmico já realizou o aditamento para o segundo semestre de 2017. A instituição permanece à disposição para sanar quaisquer dúvidas adicionais.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.