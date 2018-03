Estrada repleta de buracos no município de Quadra

Há anos pedimos manutenção de um trecho da via, que está em estado crítico, relata leitor

Por Jerusa Rodrigues

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: Há vários anos, nós, proprietários de imóveis rurais no bairro do Guaraná, localizado na estrada municipal Pedro Diniz da Silveira, em Quadra-SP (a 165 km da capital), solicitamos ao prefeito desse município, Carlos Vieira de Andrade, providências para melhorar a condição dessa estrada. O trecho a que nos referimos é de aproximadamente 800 metros, logo após a propriedade Haras Modelo. O trecho está em estado crítico, com muitas valetas abertas por passagem de carros e máquinas agrícolas (tratores) em dias de chuva, além de não ter conservação nenhuma, como se pode verificar nas fotos. Em 2011, por exemplo, fizemos um requerimento e o protocolamos na prefeitura de Quadra em 23/9/2011 solicitando providências. Mas o documento foi engavetado e a estrada continua do mesmo jeito. Josué Adalberto Gomes / Quadra

A prefeitura de Quadra não respondeu.

Réplica do leitor: O prefeito de Quadra mandou passar máquina motoniveladora na estrada. Agora vou aguardar para ver se vai colocar pedras na estrada, pois, se isso não for feito, na primeira chuva volta todo o problema novamente.

fotos: Josué Adalberto Gomes