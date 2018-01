Estrada no Município de Mairiporã

“A situação está crítica”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 18/9 o caminhão de coleta de lixo derrapou praticamente desgovernado por 300 metros na Alameda Itália, Parque Petrópolis, Mairiporã. Essa rua tem um declive acentuado e o fato de o trecho não ser pavimentado, contribuiu significativamente para o evento. Mesmo o caminhão estando com as rodas travadas escorregou por todo trecho. Por sorte, não aconteceu nenhum acidente. Peço que a prefeitura de Mairiporã tome as providências necessárias, pois essa questão envolve a segurança dos munícipes. E que pelo menos os trechos em declive da Alameda Itália, na Serra da Cantareira, sejam adequadamente pavimentados, para suportar o tráfego de caminhões. Domingos Altobello Neto / Mairiporã

Resposta: A prefeitura de Mairiporã, por meio da secretaria de Obras, informa que será providenciado serviços de manutenção da via, de acordo com a disponibilidade de maquinário e contingente humano. Ressalta que um projeto para a pavimentação da referida rua já está em andamento.

Réplica do leitor: As fotos foram tiradas no dia 3/10 e a situação permanece a mesma. A prefeitura informa que depende de uma estiagem para fazer o serviço. Além da pavimentação, também é necessária a troca de dois tubos que perfazem uma ponte por outros de diâmetro maior. Se isso não for feito, a minha vizinha vai sofrer com enchentes em plena Serra da Cantareira.

Fotos: Domingos Altobello Neto